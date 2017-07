Die Siedlung Preußwald

Der Stadtteil Preuswald ist benannt nach dem Waldgebiet, das ihn umgibt. Entstanden ist die Siedlung in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Doch schon im späten 19. Jahrhundert wurde die Lage im Grünen geschätzt. Deshalb wurde hier das Kaiser-Wilhelm-Genesungsheim errichtet, aus dem später das Zentrum für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Maria im Tann entstand.

Als die Siedlung Ende der 1960er Jahre entstand, lockte sie viele Akademiker an den Stadtrand. Heute hingegen bewertet die Stadtverwaltung das Quartier als „besonderes Viertel“. In der Siedlung leben überdurchschnittlich viele Menschen von Sozialleistungen, es gibt viele Arbeitslose und Kinderarmut. Andererseits wohnt in dem Stadtteil aber auch eine durchaus wohlhabende Bevölkerungsschicht. Die Bewohner der Einfamilienhäuser und Bungalows am Rand der Siedlung kamen teils schon in den 1970er Jahren.

Vor dem Hintergrund des Stadtentwicklungsplans sieht die Stadtverwaltung im Preuswald einerseits Handlungsbedarf. Sie geht aber davon aus, dass wegen der „guten Rahmenbedingungen“ viel bewegt werden kann. (wb)