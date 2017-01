Aachen.

Unkonventionell und unkompliziert geht es zu in der Produzentengalerie Artikel 5. So dürfen in dieser Ausstellung Kunstwerke direkt von der Wand gekauft und mitgenommen werden. Das Ausstellungskonzept sieht häufigen Wechsel vor, es darf und soll immer wieder anders aussehen, der freie Platz wird neu belegt.