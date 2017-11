Aachen - Prentekaffie: „O du Fröhliche“ auf Öcher Platt

Aachen.

Wenn der Öcher in der Vorweihnachtszeit „ene joue Vermaach han welt“ – also dort sein will, wo man sich wohlfühlen kann – dann ist er beim Prentekaffie des Vereins Öcher Platt bestens aufgehoben. Öcher-Platt-Präsident Manfred Birmans, der den Nachmittag wohltuend unkompliziert und hinreißend komisch moderierte, konnte in diesem Jahr so viele Gäste in den Kurparkterrassen begrüßen wie noch nie.