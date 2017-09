Prager Ring bleibt dunkel: Laternenmasten werden abgebaut Letzte Aktualisierung: 28. September 2017, 13:55 Uhr

Aachen. Auf dem Prager Ring ist es dunkel. Und es wird auch so bleiben. Das bestätigte die Abteilungsleiterin Straßenbau im städtischen Fachbereich Verkehrsentwicklung, Regina Poth, am Mittwochabend in der Bezirksvertretung Laurensberg.