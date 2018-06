Aachen - Postkarten schreiben: Wie früher

Aachen.

„Postcards on the road“ ist der Auftakt eines Kunstprojekts, mit dem das Atelierhaus Aachen zu einem lebendigen Forum des Austauschs und der Begegnung einlädt. Die 27-jährige Gizem Güven hat ihre Leidenschaft zur analogen Fotografie genutzt, um mit den Bürgern in Kontakt zu treten.