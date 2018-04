Aachen - Ponttor-Raser mit Luxuswagen von der Polizei geschnappt

Aachen.

Mehr als 300 Autofahrer hat die Polizei gemeinsam mit dem TÜV Rheinland am vergangenen Freitagabend bis spät in die Nacht hinein kontrolliert. Wie die Polizei nun erst mitteilte, waren etwa 60 Polizisten an der Aktion beteiligt und hielten Autofahrer an mehreren Stellen in der Innenstadt sowie an bekannten Ein- und Ausfallstraßen an.