Polizisten finden Heroin und Kokain am Kaiserplatz

Aachen. Polizei und Ordnungsamt haben bei einer gemeinsamen Kontrolle am Aachener Kaiserplatz am Mittwochabend einen großen Drogenfund gemacht.

Wie das städtische Presseamt berichtet, haben Polizeibeamte und städtische Mitarbeiter mehrere Personengruppen überprüft. Dabei wurden 30 Bubbles Kokain und fünf Bubbles Heroin gefunden. Gegen die beteiligten Personen wurden Strafverfahren eingeleitet, die Drogen wurden sichergestellt. Zudem wurden diverse Platzverweise erteilt.

Polizei und Ordnungsamt kündigten an, zur Bekämpfung der Straßenkriminalität diese gemeinsamen Einsätze auch in den kommenden Wochen in diesem Bereich fortzusetzen.

Ebenfalls erfolgreich waren Beamte der Bundespolizei in den letzten Tagen. So haben sie eine 28-Jährige, die in einem Fernbus aus Belgien kommend mit ihrem Säugling nach Deutschland gekommen war, in Lichtenbusch aufgegriffen. Gegen sie lag ein Haftbefehl vor. Die Vollstreckung konnte sie nach Mitteilung der Bundespolizei aber gerade noch einmal abwenden – indem sie die gegen sie verhängte Geldstrafe von immerhin 600 Euro zahlte. Die Frau konnte ihre Reise anschließend fortsetzen.

Für 25 Tage in Haft

Am Aachener Hauptbahnhof haben die Bundespolizisten einen 22-Jährigen festgenommen, der von der Staatsanwaltschaft Ulm wegen Leistungserschleichung zur Festnahme ausgeschrieben war. Da der wegen anderer Delikte bereits polizeibekannte Mann die gegen ihn verhängte Geldstrafe nicht zahlen konnte, muss er jetzt ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 25 Tagen absitzen. Außerdem war er ohne Ausweispapiere in Deutschland unterwegs, weshalb er wegen unerlaubten Aufenthaltes angezeigt wurde.

Im Anschluss wurde der 22-Jährige in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen übergeben.