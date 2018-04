Aachen - Polizeiprügler muss für ein Jahr und acht Monate in Haft

Aachen.

Ein Jahr und acht Monate ohne Bewährung – so lautet das Urteil gegen einen der Beteiligten aus einer Gruppe junger Männer, die am 4. November 2017 Polizisten am Peterskirchhof angegriffen und so heftig geschlagen und getreten hatten, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten.