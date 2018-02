Aachen - Polizeieinsatz auf Trierer Straße: Mann verletzt sich selbst

Aachen.

Ein auf der Trierer Straße mit einem Messer herumfuchtelnder Mann hat am Mittwochabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nachdem zahlreiche Anrufer den Mann bei der Leitstelle gemeldet hatten, trafen die alarmierten Polizeibeamten den Mann in Forst auf Höhe der Albert-Maas-Straße vor einem Bus stehend an.