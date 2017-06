Aachen. Betrüger haben am Dienstag in Stadt und Städteregion erneut versucht, vornehmlich ältere Menschen am Telefon übers Ohr zu hauen.

Wie die Polizei berichtet, riefen die Täter mit einer Rufnummer, die auf -110 endete, an, gaben sich als Polizisten aus und stellten Fragen zu aufbewahrten Wertgegenständen in der Wohnung. Die „echte“ Polizei erklärt: Dahinter verbergen sich Betrüger und keine Polizisten. Die Aachener Ordnungshüter warnen ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche und bitten eindringlich, am Telefon keinerlei persönliche Daten preiszugeben.