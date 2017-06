Polizei und Ordnungsamt kontrollieren in der Innenstadt Letzte Aktualisierung: 27. Juni 2017, 18:53 Uhr

Aachen. Die Aachener Polizei hat am vergangenen Freitagabend in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt erneut verschiedene Örtlichkeiten und Lokale in der Aachener Innenstadt kontrolliert. Dabei hatten die Ordnungshüter den Stadtgarten sowie die Bereiche und Straßen rund um den Elisenbrunnen, den Bushof und die Pontstraße ins Visier genommen.