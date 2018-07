Aachen - Polizei sucht Zeugen nach sexuellem Übergriff am Lousberg

Aachen. Die Kriminalpolizei Aachen hat Ermittlungen nach einem am Mittwoch angezeigten Sexualdelikt im Bereich des Lousbergs aufgenommen.

Laut der erwachsenen Anzeigeerstatterin kam es am Dienstag zwischen 21.15 Uhr und 22 Uhr an der Buchenallee zu einem Übergriff durch einen unbekannten Mann. Die Frau gab an, sich im Verlauf der Buchenallee auf eine Bank gesetzt zu haben, der Unbekannte habe sich kurze Zeit später neben sie gesetzt. Als sie aufstehen wollte, habe der Mann sie festgehalten und sie sexuell belästigt. Sie habe sich gewehrt und ihn lautstark angeschrien. Als ein Radfahrer vorbeifuhr, ließ der Mann von ihr ab und lief in Richtung Teufelsdenkmal weg.

Die Frau entfernte sich ebenfalls und traf auf Höhe der Hängematten am Müschpark auf eine weitere Fußgängerin, der sie sich anvertraute und die sie auf dem weiteren Weg begleitete. Später erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief ohne Erfolg.

Er wird wie folgt beschrieben: Mitte/ Ende Zwanzig, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, schlanke Statur, dunkler Teint, dunkle kurze Haare und dunkler Bart, dunkle Augen, trug zur Tatzeit eine knielange blaue Shorts, ein blaues Tanktop - ein schulterfreies, weit ausgeschnittenes, sportliches Shirt - und schwarze Sneakers (Turnschuhe).

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Insbesondere werden der Radfahrer und die Fußgängerin gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31201 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/9577-34210 zu melden.