Würselen: Polizei stellt drei Tonnen unverzollten Shisha-Tabak sicher

Würselen/Aachen. Die Aachener Polizei und der Zoll haben auf einem ehemaligen Firmengelände und einem Wohnhaus in Würselen knapp drei Tonnen unverzollten Shisha-Tabak sichergestellt. Der Tabak mit einem Wert von 150.000 Euro befand sich in einem Lieferwagen im Kellerraum des Wohnhauses. Der Besitzer des Tabaks betreibt eine Shisha-Bar in Aachen.

Wie die Aachener Polizei am Freitag berichtet, kam der Hinweis auf den Lieferwagen von einem Anwohner am Dienstagabend. Er wurde aufmerksam, da die Türen zur Ladefläche offen standen und benachrichtigte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, flüchteten drei Personen von dem alten Firmengelände in ein angrenzendes Wohngebiet. In dem Lieferwagen, der gemietet war, fanden die Beamten 800 Kilogramm Tabak.

Gemeinsam mit dem Zollamt Aachen konnte der Mieter des Wagens ermittelt werden. Es handelt sich um einen 23-jährigen Mann aus Würselen. Da er nicht auffindbar war, wurde mit einem richterlichen Beschluss seine Wohnung „Am Alten Kaninsberg“ unmittelbar neben dem Gelände mit dem Lieferwagen durchsucht. Hier fanden die Beamten noch einmal 180 Kilogramm Tabak.

Den dicksten Fund machten die Fahnder in der Nacht allerdings im Keller des 23-Jährigen: Rund zwei Tonnen Shisha-Tabak waren dort in aufeinander gestapelten Kisten gelagert. Der gesamte Tabak mit einem Handelswert von etwa 150.000 Euro wurde sichergestellt.

Der Würselener betreibt in der Aachener Innenstadt eine Shisha-Bar und verkauft dort Shisha-Tabak und Zubehör. „Die Zollfahndung Essen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen“, so Polizeisprecher Paul Kemen. Neben der Strafe für das Zollvergehen erwartet ihn noch eine Nachverzollsteuer im sechsstelligen Bereich.