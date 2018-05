Aachen - Polizei nimmt untergetauchten Straftäter im Reisebus fest

Aachen.

Beamte der Bundespolizei haben einen 28-jährigen Straftäter in einem Reisebus aus Maastricht kommend an der deutsch-niederländischen Grenze festgenommen. Er war von den Staatsanwaltschaften in Essen und Heidelberg wegen verschiedener Diebstähle, Körperverletzung und Raubes mit Haftbefehl gesucht worden.