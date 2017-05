Aachen. Die Polizei hat am Dienstagnachmittag um 15 Uhr einen 36-jährigen Mann auf der Vaalser Straße festgenommen, der sich zuvor mehreren Frauen in unsittlicher Weise gezeigt hatte.

Zuletzt hatte er sich im Bereich Gemmenicher Weg aufgehalten und sich dort vor einer Frau entblößt. Auch in Laurensberg soll es am gleichen Tag zu zwei Vorfällen dieser Art gekommen sein, wie Zeuginnen schilderten. Dank der guten Beschreibung fiel der Mann einer Streife schließlich an einer Ampel an der Vaalser Straße auf.

In einer ersten Befragung räumte er die Taten ein. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.