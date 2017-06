Polizei kontrolliert Eröffnungsfeier einer Shisha-Bar: Rocker unter Gästen

Aachen.

Ein Großaufgebot an uniformierten Polizisten und Beamten in Zivil war am Samstagabend im Bereich der Karmeliterstraße in der Aachener Innenstadt zu sehen. Mehrere Polizeiusse hatten eine ganze Zeit lang im Bereich der Mozart- und Franzstraße gestanden. Grund für den Einsatz war die Eröffnungsfeier einer neuen Shisha-Bar.