Polizei findet zahlreiche Drogen: Zwei Personen festgenommen

Aachen. Gleich zwei Personen hat die Bundespolizei jetzt in Aachen festnehmen können. Bei den Betroffenen wurden verschiedene Arten von Drogen gefunden - und auch in ihren Wohnungen wurden Beamte des Zolls anschließend fündig.

Zunächst hatte die Bundespolizei in Horbach in einem Linienbus einen 43-jährigen Drogenschmuggler festgenommen. In seinem Rucksack hatte er über 1,3 Kilo Marihuana und über 11 Gramm einer unbekannten Substanz aus den Niederlanden mitgebracht. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung durch die Zollfahndung fanden die Beamten dann noch eine Kleinplantage aus Marihuanapflanzen.

An der Autobahn 44 nahm die Bundespolizei dann noch einen 21-Jährigen fest, der gerade mit seinem Auto aus Belgien kam. In seinem Fahrzeug hatte er 70 Gramm Kokain versteckt. Außerdem konnte er keinen Führerschein vorweisen. Auch bei ihm wurden Beamte des Zolls später in seiner Wohnung weiter fündig: 60 Gramm Marihuana und 80 Gramm Amphetamin.

Gegen beide Männer wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt und Strafanzeige erstattet.