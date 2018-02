Aachen - Polizei-Anlaufstelle in Brand macht dicht

Aachen. Die Brander dürfte es wenig erfreuen: Die Polizeiwache an der Hochstraße wird demnächst geschlossen. Polizeipräsident Dirk Weinspach habe das Brands Bezirksbürgermeister Peter Tillmanns und Bezirksamtsleiter Wolfgang Sanders mitgeteilt.

Der Mietvertrag für die Wache werde nicht verlängert. Hintergrund ist die Eröffnung des neuen Polizeipräsidiums an der Ecke Trierer Straße/Debyestraße im Frühjahr 2019. Die Polizei betont in ihrer entsprechenden Pressmitteilung allerdings das Positive hinter dieser negativen Nachricht.

„Die dort eingesetzten Beamten werden mit ins Luftlinie nur 1,5 Kilometer entfernte neue Polizeipräsidium ziehen“, heißt es. Und weiter: „Deren Aufgaben und vor allem die Präsenz auf den Brander Straßen und im Kern des dortigen Zentrums ändern sich nicht. Eher das Gegenteil ist der Fall.“

Über 1000 Polizisten und Polizistinnen fänden im Stadtteil Brand ihre neue Heimat. Somit stehe dem Bürger nicht nur – wie bislang der Fall – eine stundenweise geöffnete Anlaufstelle zur Verfügung, „sondern ein komplettes Polizeipräsidium. An sieben Tagen in der Woche, 24 Stunden rund um die Uhr.“ Dazu werde es die „deutlich sichtbare Präsenz an- und abfahrender Streifenwagen“ geben.

„Die Brander Bürger und Bürgerinnen werden uns viel häufiger sehen als heute. Mit dem Umzug gilt es auch die Synergieeffekte zu nutzen, den direkten und kurzen Draht zu den anderen Dienststellen im neuen Präsidium“, so der Polizeipräsident. Darüber hinaus würden die Brander Bezirksbeamten „mit den E-Mobilen, die angeschafft werden, flexibel im kompletten Bereich Aachen-Brand unterwegs sein“.

Einer Einladung des Bezirksbürgermeisters und des Bezirksamtsleiters werde Aachens Polizeipräsident nachkommen und am 21. März in einer Sitzung der Brander Bezirksvertretung die Schließung der Anlaufstelle erläutern und „gemeinsam mit den Vertretern eine Lösung anstreben, die dem bisherigen engen Bürgerkontakt und der Polizei auch in Zukunft gerecht wird“.