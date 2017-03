Aachen.

Von Würselen in den „Klömpchensklub“ am Tivoli hatte es der Schulz-Effekt wirklich nicht weit. „Der Martin wohnt ja quasi direkt in der Nachbarschaft, nur ein paar hundert Meter entfernt“, erklärte der Aachener SPD-Chef und Landtagsabgeordnete Karl Schultheis, der damit auf die gute Stimmungslage anspielte, in die der designierte Kanzlerkandidat Martin Schulz derzeit die Sozialdemokraten versetzt – auch jene, die sich am Mittwoch am einstigen Würselener Wall des Tivoli versammelten. Bei Fisch und Bratkartoffeln stimmten sich die Genossen in der Alemannia-Fan-Kneipe „Klömpchens­klub“ auf die Wahlkämpfe in diesem Jahr ein.