Pläne für den „SpielRaum“: Eltern haben viele Fragen Von: mg

Letzte Aktualisierung: 11. Januar 2017, 20:30 Uhr

Aachen. Eine neue Perspektive für den „SpielRaum“? Mit Interesse nehmen Vertreter der Schulpflegschaft an der Grundschule Kornelimünster zur Kenntnis, dass die schwarz-rote Ratsmehrheit in der Diskussion um die Nachmittagsbetreuung offenbar an einem Kompromissvorschlag arbeitet.