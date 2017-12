Aachen - Personalversammlung bei der Stadtverwaltung

Aachen. Am Montag, 4. Dezember, findet bei der Stadtverwaltung Aachen eine Personalversammlung statt. Darauf weist das Presseamt hin.

Um allen Bediensteten die Möglichkeit zu geben, an der Personalversammlung teilzunehmen, entfallen die sonst üblichen Nachmittagssprechstunden bei der Stadt Aachen an diesem Tag. Das gilt auch für den Bürgerservice mit seinen beiden Standorten Bahnhofsplatz und Katschhof; beide Standorte werden nur bis 11.30 Uhr geöffnet sein.

Wegen der Personalversammlung wird die Stadtverwaltung einschließlich der städtischen Eigenbetriebe am Nachmittag auch telefonisch nur eingeschränkt erreichbar sein. Allgemeine Behördenauskünfte gibt es in der Zeit jedoch über die einheitliche Behördenrufnummer 115.

Auch die Elisabethhalle wird wegen der Personalversammlung ab 12.30 Uhr geschlossen, Kassenschluss ist um 11.45 Uhr. Die Öffnungszeiten in den Schwimmhallen Süd und Brand und in der Ulla-Klinger-Halle sind unverändert. Nach dem Personalvertretungsgesetz muss jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter die Gelegenheit erhalten, an einer solchen Personalversammlung teilzunehmen.