Aachen - Penn-Sitzung: „Es gibt nur einen Jürgen Brammertz“

Große Auftritte, einige Abschiede und ein Dank für die gute Nachbarschaft

Das Programm bei der Penn-Sitzung wurde komplettiert durch Aachens Karnevalsprinzen Mike I., der mitsamt Hofstaat und Prinzengarde aufmarschierte, durch das Tanzkorps Blaue Jungs aus Lövenich und die Eschweiler Scharwache von 1882.

Neben Kommandant Jürgen Brammertz steht bei der Penn in dieser Session noch ein weiterer Abschied an. Tanzoffizier Frank Radermacher bestreitet mit Marketenderin Angelina Schneider nach elf Jahren seine letzte Session. Er übernimmt die Leitung des Arbeitsausschusses Aachener Kinderkarneval (Akika) von seinem Vater Wolfgang Radermacher. Beim Empfang vor der Penn-Sitzung wurde er gebührend verabschiedet.

Beim Empfang übergab die Oecher Penn außerdem zwei Spenden in Höhe von je 777,77 Euro an den Rathausverein und den Dombauverein. Damit bedankte sich die Stadtgarde für die gute Nachbarschaft während der Karnevalstage. Denn dann errichten die Karnevalisten an prominenter Stelle auf dem Katschhof ihr Penn-Zelt.