Pavillon an Monheimsallee wieder mit Graffiti beschmiert

Aachen.

Keine drei Monate ist es her, dass das Gerüst am kleinen Pavillon an der Monheimsallee entfernt worden ist und der Blick auf das frisch sanierte Gebäude endlich wieder frei war. Wochenlang war das unter Denkmalschutz stehende Häuschen eingehüllt, es ließ sich nur erahnen, was hinter dem Gerüst passiert.