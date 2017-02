Aachen.

Das Bluegate-Projekt am Hauptbahnhof gerät offenbar länger ins Stocken als gedacht – den Vorteil haben parkplatzsuchende Autofahrer. Denn wie die Parkhausgesellschaft Apag am Freitag auf Nachfrage bestätigt, soll die frühere Parkfläche auf dem Gelände an der Zollamtstraße ab Anfang März wieder in Betrieb genommen werden.