Parken am Straßenrand wird so teuer wie im Parkhaus Von: Wolfgang Schumacher

Letzte Aktualisierung: 13. Oktober 2017, 17:52 Uhr

Aachen. Was hat der Luftreinhalteplan für die Stadt Aachen mit den Parkgebühren zu tun? Viel – das sagen die Verkehrspolitiker und beklagen in diesem Zusammenhang preisliche Ungleichgewichte bei der Parkraumbewirtschaftung in der City.