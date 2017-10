Palliativforum: Schon eine Babybürste kann helfen

Aachen. Mit welchen alternativen Methoden lässt sich die Lebensqualität von Menschen, die palliativ versorgt werden, verbessern? Wie können Angehörige besser und stärker in diesen Prozess miteingebunden werden? Mit diesen Fragen beschäftigte sich das diesjährige Palliativforum der Aachener Caritasdienste (ACD).

Dieses fand nun bereits zum achten Mal für Fachleute und interessierte Laien im Westend-Pavillon des Altenheims St. Elisabeth statt.

Als Referentinnen zum Thema „Palliative Lebenskultur“ hatte die ACD Ulrike Clahsen, Leiterin des Erkelenzer Hospizes, sowie Gerda Graf, Expertin für Palliative Care und Ehrenvorsitzende des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes, gewinnen können, die beide sehr anschaulich von ihren Erfahrungen berichteten.

Einrichtungsleiter Peter Rode betonte bei der Eröffnung, wie wichtig die palliative Versorgung in einer Senioreneinrichtung aber auch im Allgemeinen ist. Er führte aus, dass die Auseinandersetzungen mit Tod, Trauer und Abschied in der stationären Altenpflege sehr häufig stattfindet.

Auch Angehörige sind Betroffene

„Diese Auseinandersetzung kann für die Mitarbeiter und die trauernden Angehörigen sehr belastend sein. Dabei fordert die Betreuung am Lebensende, gleich ob bei einer unheilbaren, fortschreitenden Krankheit oder eben am Ende eines langen Lebens sowohl Mitarbeiter, Ärzte, Angehörige und vor allem den Betroffenen enorm.“ Angehörige von Bewohnern einer Pflegeeinrichtung und die ihnen Nahestehenden seien selbst Betroffene. „Sie brauchen Entlastung und Unterstützung im Umgang mit ihrem Angehörigen, von dem sie realisieren, dass ihnen nur noch eine kurze gemeinsame Zeit bleibt“, so Rode.

Ulrike Clahsen beschäftigte sich anschließend mit den Themen „Letzte Hilfen“ und „Alternative Methoden“. Ob Snoezelwagen, Klangschalen oder angenehmes Licht und Aromatherapie, Ulrike Clahsen wusste von einer Fülle von Methoden zu berichten, die Menschen in ihrer letzten Lebensphase helfen können. Auch Kleinigkeiten wie Massagebürsten oder eine einfache Babybürste, mit der man eine leichte Gesichtsmassage durchführt, könnten hilfreich sein und könnten auch leicht von Angehörigen vorgenommen werden, womit Ulrike Clahsen schon auf den zweiten Vortrag des Abends verwies, beim dem Gerda Graf die Angehörigen selbst in den Mittelpunkt rückte.

Gerda Graf, eine bundesweit tätige „Pionierin“ der Hospizbewegung, bezog sich in ihrem Vortrag auf die Aussage der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wonach Pflegende gewährleisten, dass der Einzelne und die Familie und seine Freunde in alle Aspekte der Gesundheitsversorgung mit einbezogen werden. Dies bedeute, dass Pflegende auch partnerschaftlich mit Angehörigen arbeiten. Die Organisation sollte sich daher selbst hinterfragen, wie sie die Angehörigen in die palliative Betreuung mit einbezieht. Vor allem alte, gebrechliche Menschen erfahren am Ende ihres Lebens viel Halt und Sicherheit durch die Anwesenheit und Unterstützung ihrer Angehörigen und Freunde. Die professionell Pflegenden können viel von den Angehörigen lernen und umgekehrt ebenso.