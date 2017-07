Overbacher Kammerchor gastiert in der Aachener Citykirche St. Nikolaus

Der Overbacher Kammerchor aus Jülich gastiert am Samstag, 8. Juli, 19 Uhr in der Aachener Citykirche St. Nikolaus. Unter der Leitung von Kerry Jago und von Christof Rück an der Orgel begleitet, präsentiert der Chor ergreifende und berührende Motetten von Meistern der Alten Musik und der Spätromantik.