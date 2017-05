Aachen.

Für viele Bewohner des Ostviertels ist der Kennedypark so etwas wie das grüne Herz des Stadtteils. Einst verschrien, ist er heute Schauplatz für zahllose Kulturveranstaltungen vor allem in den Sommermonaten. Am Samstag wurde beim Open-Air-Theater der Puls dieses Parks wieder deutlich fühlbar: da führte das Ensemble des Das Da Theaters gleich drei Stücke unter freiem Himmel vor.