Aachen.

Sie sehen fröhlich aus, aber ihr Anliegen ist ein durchaus ernstes. Für ihre Art des Protests gegen Gewalt an Frauen haben die knapp 100 Aktivistinnen und ihre Unterstützer am Mittwoch am Elisenbrunnen viel Zuspruch erhalten. Mit mehreren Tanzeinlagen machten sie als Teil der weltweiten Kampagne „One Billion Rising“ auch auf die noch immer herrschenden Missstände bei der Gleichberechtigung aufmerksam.