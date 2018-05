Aachen - Olivia Kaiser und Paul Thelen sind die neuen Tennis-Stadtmeister

Aachen. Auf der Tennisanlage des PTSV Aachen im Sportpark Soers sind nun die Sieger bei der achten Auflage der Stadtmeisterschaften im Tennis ermittelt worden. Insgesamt elf Tage wurde in 17 Konkurrenzen das offene Leistungsklassenturnier ausgetragen.

Die Beteiligung der Spieler aus den Aachener Vereinen und aus der Region war erneut beachtlich, denn insgesamt 193 Teilnehmer gingen zu Beginn an den Start. Oberbürgermeister und Turnier-Schirmherr Marcel Philipp überzeugte sich am Finaltag persönlich von den hochklassigen Matches und gratulierte den Stadtmeistern und Finalisten zu den tollen Leistungen.

Die Zuschauer und Besucher bekamen insbesondere in der letzten Finalrunde des Tages mit den Ansetzungen der offenen Damen- und Herrenkonkurrenzen sowie den Altersklassenfinals der Herren 30, 40 und 50 noch einmal tolles Tennis geboten. Bei den Damen setzte sich Olivia Kaiser (Blau Weiß Aachen) gegen Emilie Sieprath (TK Kurhaus) in zwei Sätzen durch.

In der Herrenkonkurrenz standen sich zwei Mannschaftskollegen von TK Kurhaus im Finale gegenüber. Paul Thelen konnte sich hier gegen Eric Krauser mit 7:6, 7:5 in einem umkämpften Match durchsetzen. Den letzten Matchball des Turniers, in dem insgesamt 255 Matches gespielt wurden, verwandelte Mark Collins (PTSV Aachen) zum Stadtmeisterschaftsgewinn. Er konnte sich gegen Sebastian Muhl (Blau Weiß Stolberg) in einem hochklassigen 3-Satz-Match mit 7:6, 3:6 und 10:6 im Match-Tiebreak durchsetzen.

Bei der anschließenden Siegerehrung zeigten sich die Turnierleiter Peter Wydra und Maurice Bauens über den gesamten Verlauf des Turniers sehr zufrieden.

Der Vorsitzende des PTSV, Frank Schidlowski, dankte im Namen des Vereins den vielzähligen Helfern, die für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben. Aus Sicht der Turnierorganisatoren spricht somit vieles für eine neunte Auflage im kommenden Jahr.