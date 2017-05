Aachen.

Vier Buchstaben stehen in Aachen für pfiffige, zeitgemäße Kinder- und Jugendarbeit in insgesamt 23 Einrichtungen der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft Offener Türen: AGOT. Was sich hinter dem Kürzel verbirgt, das präsentierten die Einrichtungen jetzt erstmals bei einem gemeinsamen Frühlingsfest in der Rotunde des Elisenbrunnens.