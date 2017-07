Offene Läden im Norden amSoerser Sonntag Von: Werner Breuer

Letzte Aktualisierung: 6. Juli 2017, 16:17 Uhr

Aachen. Wer am Soerser Sonntag irgendwann genug von den Pferden hat, kann sich in der Nachbarschaft die Zeit mit Shopping vertreiben. Der Hauptausschuss sprach sich am Mittwochabend mehrheitlich für einen verkaufsoffenen Sonntag im Aachener Norden aus.