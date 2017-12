Aachen.

Erdal Kazak fühlt sich von den Behörden ungerecht behandelt. So zog der Geschäftsmann wegen der von der Stadt Aachen im Jahr 2017 gegen ihn verhängten Ordnungsgelder von je 500 und 1000 Euro am Freitag vor das Aachener Verwaltungsgericht. Diese waren verhängt worden, weil Kazak die samstäglichen Öffnungszeiten bis 22 Uhr nicht eingehalten, sondern das Geschäft bis in die Nacht geöffnet hatte.