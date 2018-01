Aachen - Öcher Penn laden Senioren zu zwei kostenlosen Sitzungen ein

Aachen. Was 50 Jahre lang hervorragend funktioniert hat, soll auch im 51. Jahr wieder für jecke Furore sorgen. Denn die Stadtgarde Oecher Penn lädt am Dienstag und Mittwoch, 30. und 31. Januar, wieder gemeinsam mit der städtischen Leitstelle „Älter werden in Aachen“ alle Aachener Senioren und Seniorinnen zu zwei kostenlosen Seniorensitzungen ins Eurogress ein.

Höhepunkt soll neben der Penn-Show der Einzug des Karnevalsprinzen sein. An beiden Tagen wird der Sanitätsdienst durch Helfer und Helferinnen der Sanitätsdienste sichergestellt. Weiter stehen Mitglieder des Seniorenrates zur Hilfestellung der Senioren zur Verfügung. Zur Heimfahrt kommen genügend Busse zum Einsatz.

Die etwa 2500 kostenlosen Eintrittskarten werden am Freitag, 5. Januar, von 9 bis 11 Uhr in der Aula Carolina, Pontstraße 7-9, sowie in den Bezirksämtern Brand, Eilendorf, Kornelimünster/Walheim und Laurensberg ausgegeben. Aufgrund seines Umzugs bleibt das Bezirksamt in Richterich von Freitag, 5., bis Dienstag, 9. Januar, geschlossen. Karten für den Seniorenkarneval im Eurogress können dennoch am 5. Januar in der Zeit von 9 bis 11 Uhr in den Räumen der Grundschule Richterich, Grünenthaler Straße 2, abgeholt werden. In Haaren findet die Ausgabe der Karten in der Welschen Mühle, Mühlenstraße 19, statt. In allen Bezirksämtern wird die Kartenausgabe am 5. Januar erst um 9 Uhr beginnen. Wegen der großen Nachfrage werden pro Person maximal zwei Eintrittskarten an alle ab 60 Jahren ausgegeben. Ab dem 9. Januar besteht die Möglichkeit, zwischen 9 und 11 Uhr unter Telefon 0241/43256115 Infos über mögliche Restkarten einzuholen.