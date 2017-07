Und sonst so: Rückbau, Plakate, Kosten

Kurz nach der Tour-Durchfahrt begann der Stadtbetrieb mit dem Rückbau der Absperrungen. „Das machen wir sukzessive“, berichtete Stadtsprecher Bernd Büttgens. Zunächst würden die großen Knotenpunkte wieder freigegeben, dann die kleineren. Bis zum Abend war er Rückbau abgeschlossen.

Zwischenfälle entlang der Strecke in Aachen meldeten weder die Stadt noch die Polizei. Lediglich am Morgen hatten Aktivisten vom Hambacher Forst zwei Banner am Markt aufgehängt. „Die mussten wir abhängen“, berichtete Büttgens.

Insgesamt hat die Tour-Durchfahrt der Stadt rund 150.000 Euro gekostet. 50.000 für die Lizenzen und 100.000 für die Organisation. Die Finanzierung wurde größtenteils durch Sponsoren gedeckt.