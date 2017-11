Aachen.

Er ist wahrlich kein Neuling auf den Aachener Karnevalsbühnen, doch dem Sessionsauftakt am Holzgraben am morgigen Samstag, 11. November, fiebert Kurt Christ diesmal besonders entgegen. Kein Wunder, denn der Christ wird dort mit „Oche, du ming lejjv au Käjserstadt“ das offizielle Mottolied des Festausschuss Aachener Karneval (AAK) in der Session 2017/2018 singen.