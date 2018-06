Aachen.

Das grundstürzende Gedankengut hatte Sebastian von Helden ausgerechnet aus Bayern eingeschleppt. In München war der Laurensberger CDU-Bezirksvertreter in einen Supermarkt geraten, in dem man seine Ware ohne Verpackung einkaufen konnte. So könne doch auch in Aachen Plastikmüll vermieden werden, meinte von Helden. Als ob das so einfach wäre. Aachens Lebensmittelgeschäfte können ein Lied davon singen.