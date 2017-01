Aachen. Einen Aachener Abend der besonderen Art gibt es am Samstag, 21. Januar, in der Bahnhofsvision in Kornelimünster mit „Dieter Kasparis Blues Bajásch“ nach dem Motto „Öcher Blues än Öcher Möffelchere – mieh Oche jeäht net“.

Dieter Kasparis Blues Bajásch, das sind Franz Brandt am Piano, Uwe Böttcher am Bass und an der Geige, Sonja Mischor an der Flöte und Dieter Kaspari an der Gitarre, Bluesharp und Gesang. Die Küche der Bahnhofsvision wird Spezialitäten auf der Speisekarte haben und Dieter Kaspari spielt mit seiner Band den originalen Öcher Blues dazu.

Einlass ist um 19 Uhr – eine Reservierung erforderlich. Alle weiteren Infos gibt es unter Telefon 02408/1524.