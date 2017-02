„Oche mi Oche“: Seltene Ehrung für Hans Montag Letzte Aktualisierung: 3. Februar 2017, 12:57 Uhr

Aachen. Die Haarbachtalhalle in Haaren ist am Wochenende fest in der Hand der KG Eulenspiegel. Am Samstag, 4. Februar, steigt ab 16 Uhr das Närrisches Festival für Kinder- und Jugendgruppen.