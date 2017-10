Obdachlosen attackiert: Polizei nimmt Verdächtige in Gewahrsam

Aachen. Die Polizei hat am späten Samstagabend zwei Männer in Gewahrsam genommen. Ihnen wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Wie Andreas Müller von der Pressestelle der Polizei am Montag auf Anfrage mitteilte, war es nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei kurz nach 22 Uhr am Samstagabend auf der Großkölnstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen insgesamt fünf Männern und einem Obdachlosen gekommen. Die Männer sollen dem Obdachlosen gegenüber handgreiflich geworden sein. Zeugen der Auseinandersetzung alarmierten daraufhin die Polizei.

Die mutmaßlichen Angreifer wurden kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung in einem Pkw im Parkhaus am Seilgraben angetroffen. Die fünf Männer machten laut Polizei widersprüchliche Angaben zu den Geschehnissen.

Zwei der Verdächtigen, 37 und 42 Jahre alt, wurden in Gewahrsam genommen. Vorgeworfen wird ihnen gefährliche Körperverletzung. Eine Blutprobe ergab, dass die beiden unter Alkoholeinfluss standen. Bei der Gruppe wurde laut Polizei ein Mundschutz gefunden, der als sogenannte passive Waffe gilt, außerdem Marihuana in geringen Mengen sowie zwei Einhandmesser, die in Deutschland verboten sind.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Geklärt werden muss unter anderem, in wieweit auch die anderen Männer in der Gruppe an dem Übergriff auf den Obdachlosen beteiligt waren. Das Opfer wies laut Polizei zunächst keine sichtbaren Verletzungen auf.