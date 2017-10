Höchstens zwei Bändchen pro Person

Die kostenlosen Eintrittsbändchen zu Dom im Licht gibt es nur am Samstag, 28. Oktober, ab 10 Uhr an folgenden Ausgabestellen: am Klenkes Ticketshop im Kapuziner Karree, Kapuzinergraben 19, im Centre Charlemagne, Katschhof 1, und im Depot in der Talstraße 2.

Pro Person werden maximal zwei Bändchen herausgegeben. Außerdem wird empfohlen, die Bändchen nicht schon Tage vor der Veranstaltung auszuprobieren, da sie sich, erst einmal angelegt, nicht wieder entfernen lassen, ohne sie zu zerstören.