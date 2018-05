Aachen.

Seit Herbst 2012 herrscht Stillstand in den Räumen der Tuchfabrik Becker in Brand. Das mit dem Stillstand gilt aber mitnichten für die Weiterentwicklung des Areals am Rande des Münsterländchens. Dort, wo bis vor einigen Jahren noch edle Stoffe produziert wurden, sollen in Zukunft knapp 100 Einfamilienhäuser und rund 170 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern entstehen.