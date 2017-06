Aachen.

„Die heißesten Quellen nördlich der Alpen sprudeln in Aachen“, betont der Präsident der NRW-Stiftung, Harry K. Voigtsberger, mit Stolz. Rund 20 Jahre hat er in der Kaiserstadt gelebt und besuchte seine alte Heimat am Freitag mit großer Freude: Aus Düsseldorf, wo die NRW-Stiftung für Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege ansässig ist, brachte er eine Förderzusage in Höhe von 156.500 Euro für die Bürgerstiftung Lebensraum Aachen mit. Deren Projektgruppe „Thermalquellen Aachen“ nutzt die Summe für die Konzeption und Umsetzung der Thermalwasserroute „aachen72°celsius“.