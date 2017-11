Notlage vor verschlossener Klotür

Aachen. Überkommt den Menschen ein dringendes Bedürfnis, dann ist er froh, eine öffentliche Toilette in erreichbarer Nähe vorzufinden. Für Menschen mit Behinderung gibt es einen besonderen Service, ein europaweit einheitliches Schließsystem mit einem Einheitsschlüssel.

System von Selbsthilfegruppe entwickelt Entwickelt wurde das einheitliche Schließsystem für öffentliche Behindertentoiletten 1986 von einem kommunalen Selbsthilfeverein, dem Club Behinderter und ihrer Freunde (CBF) in Darmstadt. Das System soll körperlich beeinträchtigten Menschen ermöglichen, mit einem Einheitsschlüssel selbstständig und kostenlos Zugang zu behindertengerechten sanitären Anlagen und Einrichtungen zu erhalten, etwa an Autobahn- und Bahnhofstoiletten, aber auch an öffentlichen Toiletten in Fußgängerzonen, Museen oder Behörden. Nach Angaben des Vereins passt der Schlüssel in mehr als 12000 Schlösser in ganz Europa. Der Euroschlüssel wird in Deutschland ausschließlich vom CBF vertrieben. Er wird ausschließlich an Menschen ausgehändigt, die auf behindertengerechte Toiletten angewiesen sind.

Damit erhalten Behinderte kostenlos Zugang zu behindertengerechten Toiletten. In Aachen gibt es eine ganze Reihe öffentlicher Toiletten (auch) für Menschen mit Behinderung.

Mit einer davon hat Michael Bittkow allerdings vor Kurzem schlechte Erfahrungen gemacht. 33 Jahre hat der heute 60-Jährige in Aachen gewohnt. Vor fünf Jahren zog er weg, besucht seine frühere Heimatstadt aber immer noch regelmäßig. Bei seinem jüngsten Aufenthalt musste Bittkow feststellen, dass sein Euroschlüssel, den er regelmäßig nutzt und für den er eine Schutzgebühr von 20 Euro bezahlt hat, in der WC-Anlage am Elisengarten nicht mehr passte.

In der Tat war da etwas nicht in Ordnung, wie Rita Klösges vom städtischen Presseamt auf Anfrage bestätigt. Die Verwaltung habe sich jedoch umgehend mit der Firma in Verbindung gesetzt, die für die Unterhaltung der WC-Anlagen zuständig ist, und mittlerweile sei der Fehler behoben. „Die Toilette lässt sich jetzt wieder mit dem Euroschlüssel öffnen“, so Klösges. „Da ist nachgearbeitet worden.“

Somit stehen nun wieder rund um die Uhr acht öffentliche Toiletten für Menschen mit Behinderungen zur Verfügung, die mit dem Euroschlüssel geöffnet werden können. Ihre Standorte: Abteigarten in Kornelimünster, Centre Charlemagne am Katschhof, Elisengarten, Hauptbahnhof, Kapellenstraße in Burtscheid, Marktplatz Brand, RWTH-BTH II-Lernzentrum am Templergraben 59 sowie Wilmersdorfer Straße.