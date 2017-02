Non Profit Camp: Eine soziale Konferenz mit Überraschungsfaktor

Aachen.

Über das Veranstaltungsformat Barcamp lässt sich vor allem sagen, dass dabei vorher niemand sagen kann, was nachher für eine Veranstaltung herauskommt. Bei diesen Ad-hoc-Tagungen mit Vorträgen und Diskussionen wird erst unmittelbar zu Beginn und oft sehr spontan darüber abgestimmt, welche Themen behandelt werden. So auch beim 3. Aachener Non Profit Camp am Wochenende.