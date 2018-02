Eilendorf.

„Wir bekommen viele neue Nüsse, nur knacken müssen wir sie selbst“, sagte Bezirksbürgermeisterin Elke Eschweiler während des Neujahresempfangs in Eilendorf. Und so richtete sich ihr Blick überwiegend in die Zukunft und auf die Projekte, die im laufenden Jahr anstehen.