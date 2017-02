„Nightwash“ macht in der Soers Station

Zutritt zur Messe ist im Ticketpreis inbegriffen

Die Comedy-Veranstaltungen finden in der Live-Halle auf dem CHIO-Gelände an der Albert-Servais-Allee 50 am Montag, 20. März, und Dienstag, 21. März, statt. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 18 Uhr. Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Die Tickets kosten 24,90 Euro. Sie sind erhältlich unter anderem beim Kundenservice des Medienhauses Aachen am Elisenbrunnen sowie in allen Servicestellen des Medienhauses.

Im Ticketpreis inbegriffen ist der Eintritt zur Euregio-Wirtschaftsschau am Veranstaltungstag.