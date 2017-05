Aachen.

Was fliegt denn da? Rund 180 rote, gelbe und blaue Ballons schwebten am Mittwochmorgen in den Himmel über Kornelimünster. Was auf den ersten Blick einfach nur schön aussah, hatte einen ernsten Hintergrund. Gemeinsam mit der Suchthilfe Aachen erinnerten die Sechstklässler des Inda-Gymnasiums mit der Aktion „Lass einen los“ an den Weltnichtrauchertag, der jährlich am 31. Mai stattfindet.