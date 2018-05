Aachen - Nicht nur Odonkor kehrt zum Tivoli zurück

Aachen. Die Stammgäste am Tivoli werden sich erinnern. „Torreich“ hieß das Halbzeitspiel, das die „Nachrichten“ zu seligen Zweitligazeiten am alten und neuen Tivoli gemeinsam mit der Alemannia veranstalteten. Und dieses Spiel erlebt nun ein einmaliges Comeback.

David Odonkor macht‘s möglich. Wenn der ehemalige National- und Alemanniaspieler am Samstag, 26. Mai, um 15 Uhr sein Abschiedsspiel am Tivoli bestreitet, soll es nicht nur während der 90 Minuten, sondern auch in der Halbzeitpause sportliche Unterhaltung geben. Und dafür suchen die „Nachrichten“ nun ein Team, das sich in dem rasanten Torwandschießen beweisen will. Der besondere Clou dabei: Das von uns gesuchte Team tritt nicht gegen irgendwen an, sondern gegen die Gäste von David Odonkor.

Denn der hat zu seinem Abschiedsspiel viele ehemalige Nationalspieler und Bundesligastars eingeladen – zugesagt haben unter anderem schon Christoph Metzelder, Kevin Großkreutz, Patrick Owomoyela, Jan Koller, Torsten Frings, Tim Wiese, Ailton, Gerald Asamoah, Kevin Kuranyi, Oliver Neuville, Jens Nowotny, Hans Sarpei, Mario Basler sowie die ehemaligen Alemannen Willi Landgraf und Benjamin Auer. Von ihnen wird sich eine Auswahl in der Pause zum Torwandschießen zur Verfügung stellen.

Und das läuft so ab: Jede Mannschaft besteht aus einem Schützen und vier Ballholern. Innerhalb von einer Minute versucht der Schütze möglichst viele Treffer an der Torwand zu erzielen, für einen Treffer unten gibt es einen Punkt, oben gibt es drei. Es steht aber nur eine bestimmte Anzahl von Bällen zur Verfügung, die die Ballholer dem Schützen immer wieder neu vorlegen müssen. Und die Musik, die während der Minute Spielzeit läuft, kann sich das Team auch noch aussuchen.

Gelingt es dem Team, mehr Punkte zu erzielen als die Ex-Profis, dann gewinnen alle Mitspieler je einen Ball mit den Unterschriften der Bundesliga-Gegner. Und den Zutritt zu Odonkors „Sommermärchen“, wie er sein Abschiedsspiel genannt hat, gibt es gratis noch dazu.

Also, Mannschaft zusammenstellen und bewerben!

Bitte per E-Mail bewerben

Wer beim Halbzeitspiel in der Pause des Abschiedsspiels von David Odonkor am Sonntag, 26. Mai, 15 Uhr, auf dem Tivoli mitspielen möchte, kann sich bei den „Nachrichten“ bewerben. Wir benötigen dazu eine E-Mail mit dem Betreff „Halbzeitspiel“.

Darin sollen sechs Namen stehen: ein Teamname (Vereins- oder Fantasiename), der Name des Mannschaftskapitäns (bitte mit Kontaktdaten und Telefonnummer) und die Namen der vier Mitspieler.

Die E-Mail bitte bis Dienstag, 22. Mai, 0 Uhr, an an-lokales-aachen@zeitungsverlag-aachen.de schicken. Wir losen den Gewinner aus, er wird von uns benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.