Aachen.

Die Trauer reicht weit über die Mundart-Szene hinaus. Auch wenn Hilde Barner hier zu Hause und in ihrem Element war. Aber dafür war sie einfach zu beliebt in dieser Stadt. Am Mittwoch der vergangenen Woche ist Hilde Barner für den Freundes- und Familienkreis vollkommen unerwartet gestorben.